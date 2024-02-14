Табаев Зиннатулла Сайфуллович
Место рожденияд.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1906
Дата смерти20.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Табаев Сайфулла
Мать: Табаева Фарзана
Рождение ребёнка
09.01.1937
Сын: Табаев Ифтар Зиннатуллович
Мать ребёнка: Табаева Рабига Загидулловна
Смерть
20.01.1952
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно