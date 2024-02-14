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Табаев Зиннатулла Сайфуллович

Место рождения

д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1906

Дата смерти

20.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Табаев Сайфулла

Мать: Табаева Фарзана

Рождение ребёнка
09.01.1937

Сын: Табаев Ифтар Зиннатуллович

Мать ребёнка: Табаева Рабига Загидулловна

Смерть
20.01.1952
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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