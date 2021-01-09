Вокопьянц (Гандзий) Настасья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1952
Дата смерти09.01.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1974
Дочь: Оксана Константиновна
Отец ребёнка: Вокопьянц Константин Юрьевич
Рождение ребёнка
22.05.1976
Сын: Вокопьянц Юрий Константинович
Отец ребёнка: Вокопьянц Константин Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.2021