Вокопьянц (Гандзий) Настасья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вокопьянц (Гандзий) Настасья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1952

Дата смерти

09.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1974

Дочь: Оксана Константиновна

Отец ребёнка: Вокопьянц Константин Юрьевич

Рождение ребёнка
22.05.1976

Сын: Вокопьянц Юрий Константинович

Отец ребёнка: Вокопьянц Константин Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вокопьянц Константин Юрьевич

Смерть
09.01.2021
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