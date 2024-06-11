Соловьев Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1960
Сын: Соловьев Леонид Борисович
Мать ребёнка: Соловьева (Казакова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
25.06.1965
Дочь: Мосина Валентина Борисовна
Мать ребёнка: Соловьева (Казакова) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно