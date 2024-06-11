Соловьев Борис Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соловьев Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Соловьева (Кондрашова) Сусанна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева (Казакова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
09.12.1960

Сын: Соловьев Леонид Борисович

Мать ребёнка: Соловьева (Казакова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
25.06.1965

Дочь: Мосина Валентина Борисовна

Мать ребёнка: Соловьева (Казакова) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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