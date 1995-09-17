Токарева (Острикова) Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Острикова) Евдокия Герасимовна

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Место рождения

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

20.02.1914

Дата смерти

17.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1914

Отец: Остриков Герасим Михайлович

Мать: Острикова Александра Васильевна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.09.1941

Дочь: Никулина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Токарев Дмитрий Кириллович

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
22.07.1969

Муж: Токарев Дмитрий Кириллович

Вознесенский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Брак зарегистрирован в Вознесенском сельском совете. Запись акта о заключении брака №14.
Смерть
17.09.1995
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
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