Токарева (Острикова) Евдокия Герасимовна
Место рождения
Дата рождения20.02.1914
Дата смерти17.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1914
Рождение ребёнка
06.09.1941
Дочь: Никулина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Токарев Дмитрий Кириллович
Бракосочетание
22.07.1969
Вознесенский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Брак зарегистрирован в Вознесенском сельском совете. Запись акта о заключении брака №14.
Смерть
17.09.1995