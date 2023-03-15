Никитин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Никитин Владимир Петрович

Мать: Никитина Мария Никитична

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