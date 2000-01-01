Шаров (Ширинкина) Анастасия Ивановна
Место рожденияТупики, Очерского прихода
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Тупики, Очерского прихода
Бракосочетание
22.10.1879
Ипатово
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Евфросиния Алексеевна
Отец ребёнка: Шаров Алексей Федорович
Березовка
Смерть
Неизвестно