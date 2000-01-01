Шаров (Ширинкина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров (Ширинкина) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Тупики, Очерского прихода

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Тупики, Очерского прихода
Бракосочетание
22.10.1879

Муж: Шаров Алексей Федорович

Ипатово
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Евфросиния Алексеевна

Отец ребёнка: Шаров Алексей Федорович

Березовка
Смерть
Неизвестно
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