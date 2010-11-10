Белянин Борис Владимирович
Место рождения
Дата рождения21.07.1925
Дата смерти10.11.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1947 по 1963
Воркута, Воркута, Республика Коми
Место жительства
С 1963 по 2010
Смерть
10.11.2010