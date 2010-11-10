Белянин Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянин Борис Владимирович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

21.07.1925

Дата смерти

10.11.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 1947 по 1963
Воркута, Воркута, Республика Коми
Место жительства
С 1963 по 2010
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
10.11.2010
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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