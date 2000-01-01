Волкова (Кондрашина) Александра Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1935
Дата смерти22.12.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков ?
Отец ребёнка: Волков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паршуткина ?
Отец ребёнка: Волков Александр Николаевич
Смерть
22.12.1973