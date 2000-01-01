Волкова (Кондрашина) Александра Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова (Кондрашина) Александра Фоминична

Волкова (Кондрашина) Александра Фоминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1935

Дата смерти

22.12.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков ?

Отец ребёнка: Волков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паршуткина ?

Отец ребёнка: Волков Александр Николаевич

Смерть
22.12.1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close