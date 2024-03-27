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Галим

Место рождения

д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимов Мухаметша

Мать ребёнка: Лейла

д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейла

Смерть
Неизвестно
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