Шатунов Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунов Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

31.03.1915

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Шатунов Пётр Иванович

Мать: не указана

Смерть
31.03.1915
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