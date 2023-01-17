Дмитрюкова Матрена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюкова Матрена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Дмитрюков Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Дмитрюков Яков Васильевич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Дмитрюкова Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Яков Васильевич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Дмитрюкова Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Яков Васильевич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрюков Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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