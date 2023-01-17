Дмитрюкова Матрена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Дмитрюков Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Дмитрюков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дмитрюкова Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Дмитрюкова Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно