Матюхина Арина (Ирина) Мартыновна (Матвеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхина Арина (Ирина) Мартыновна (Матвеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Матюхин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Матюхин Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюхин Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно

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