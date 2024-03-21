Трубчанинова (Тонкогубова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубчанинова (Тонкогубова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубчанинов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
11.05.1940

Сын: Трубчинов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Трубчанинов Иван Григорьевич

при регистрации рождения в записи сделана описка, поэтому фамилия не совпадает с фамилией родителей
Смерть
1945

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