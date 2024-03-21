Трубчанинова (Тонкогубова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1940
Сын: Трубчинов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Трубчанинов Иван Григорьевич
при регистрации рождения в записи сделана описка, поэтому фамилия не совпадает с фамилией родителей
Смерть
1945