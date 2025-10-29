Григорьева Марина Владимирова
женский, родилась Неизвестно
ОтецГригорьев Владимир Васильевич22.08.1937 г.р.
МатьГригорьева (Орлова) Лариса Ивановна26.06.1942 г.р.
Супруги
Соболь Владимир Владимирович08.04.1964 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соболь Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соболь Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно