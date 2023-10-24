Бутенков Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенков Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1982

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.09.2005

Дочь: Бутенкова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
14.02.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.06.2015

Дочь: Бутенкова Алина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.2021

Дочь: Бутенкова Аделина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.2021

Дочь: Бутенкова Ариана Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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