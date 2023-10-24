Бутенков Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1982
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.09.2005
Дочь: Бутенкова Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
14.02.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.2015
Дочь: Бутенкова Алина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.2021
Дочь: Бутенкова Аделина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.2021
Дочь: Бутенкова Ариана Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности