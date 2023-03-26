Петрусева (Петухова) Полина (Пелагея) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрусева (Петухова) Полина (Пелагея) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1894

Дата смерти

01.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1894

Отец: Петухов Алексей Федорович

Мать: Петухова Варвара Михайловна

1 октября дата Рождения по метрической книге
Смерть
01.12.1981
Фамилия: Петрусева Имя: Пелагея Отчество: Алексеевна Возраст: - Пол: - Дата рождения: 21.10.1894 Дата смерти: 01.12.1981 Дата выдачи свидетельства о смерти: - Номер свидетельства о смерти: - Кладбище... Показать все
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