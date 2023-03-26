Петрусева (Петухова) Полина (Пелагея) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1894
Дата смерти01.12.1981
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1894
1 октября дата Рождения по метрической книге
Смерть
01.12.1981
Фамилия: Петрусева Имя: Пелагея Отчество: Алексеевна Возраст: - Пол: - Дата рождения: 21.10.1894 Дата смерти: 01.12.1981 Дата выдачи свидетельства о смерти: - Номер свидетельства о смерти: - Кладбище... Показать все