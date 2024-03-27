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Бадиатуллин Абдулгани

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
195

Сын: Бадиатуллин Абдулганиевич

Мать ребёнка: Бадиатуллина Садят

с. Старый Мочалей
Рождение
1925

Отец: Бадиатуллин Зиннятулла

Мать: Бадиатуллина Хатима

Рождение ребёнка
20.03.1951

Сын: Бадиатуллин Гаярь

Мать ребёнка: Бадиатуллина Садят

с. Старый Мочалей
Рождение ребёнка
11.04.1956

Дочь: Адиатулин Равиля

Мать ребёнка: Бадиатуллина Садят

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1958

Сын: Бадиатуллин Ансар

Мать ребёнка: Бадиатуллина Садят

с. Старый Мочалей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадиатуллина Садят

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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