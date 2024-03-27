Бадиатуллин Абдулгани
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
195
Сын: Бадиатуллин Абдулганиевич
Мать ребёнка: Бадиатуллина Садят
с. Старый Мочалей
Рождение
1925
Отец: Бадиатуллин Зиннятулла
Мать: Бадиатуллина Хатима
Рождение ребёнка
20.03.1951
Сын: Бадиатуллин Гаярь
Мать ребёнка: Бадиатуллина Садят
с. Старый Мочалей
Рождение ребёнка
11.04.1956
Дочь: Адиатулин Равиля
Мать ребёнка: Бадиатуллина Садят
Рождение ребёнка
1958
Сын: Бадиатуллин Ансар
Мать ребёнка: Бадиатуллина Садят
с. Старый Мочалей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадиатуллина Садят
Смерть
Неизвестно