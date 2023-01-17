Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1832

Муж: - Илья Афанасьев

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Петр Ильин

Отец ребёнка: - Илья Афанасьев

Верхний Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Петр Ильин

Отец ребёнка: - Илья Афанасьев

Верхний Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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