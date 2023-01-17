Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1832
Муж: - Илья Афанасьев
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Петр Ильин
Отец ребёнка: - Илья Афанасьев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Петр Ильин
Отец ребёнка: - Илья Афанасьев
Смерть
Неизвестно