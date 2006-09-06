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Трубицына Елизавета Павловна
Трубицына Елизавета Павловна
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Место рождения
Тула
, город Тула, Тульская область
Дата рождения
06.09.2006
Пол
Женский
Отец
Ермаков Павел Юрьевич
1984 г.р.
Мать
Трубицына Анастасия Олеговна
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.2006
Отец:
Ермаков Павел Юрьевич
Мать:
Трубицына Анастасия Олеговна
Тула
, город Тула, Тульская область
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