Прокофьева (Крупенина) Дарья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Крупенина) Дарья Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
1924 г.р.
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1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Прокофьев Фока (Фокей) Викульевич/Микулович

Отец ребёнка: Прокофьев Викула (Микула) Сысоевич

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1924

Сын: Прокофьев Савелий Викульевич

Отец ребёнка: Прокофьев Викула (Микула) Сысоевич

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофьев Викула (Микула) Сысоевич

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1932

Сын: Прокофьев Степан Викульевич

Отец ребёнка: Прокофьев Викула (Микула) Сысоевич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофьев Викула (Микула) Сысоевич

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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