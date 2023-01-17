Прокофьева (Крупенина) Дарья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1924
Сын: Прокофьев Савелий Викульевич
Отец ребёнка: Прокофьев Викула (Микула) Сысоевич
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокофьев Викула (Микула) Сысоевич
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1932
Сын: Прокофьев Степан Викульевич
Отец ребёнка: Прокофьев Викула (Микула) Сысоевич
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокофьев Викула (Микула) Сысоевич
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis