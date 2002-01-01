Бурнович (Закирова) Фарида Салиховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнович (Закирова) Фарида Салиховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Закиров Салих

Мать: Амина Назмутдиновна

Рождение ребёнка
06.06.1986

Дочь: Лукъянова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Бурнович Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна Владимировна

Отец ребёнка: Бурнович Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурнович Владимир

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