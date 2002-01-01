Бурнович (Закирова) Фарида Салиховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Закиров Салих
Мать: Амина Назмутдиновна
Рождение ребёнка
06.06.1986
Дочь: Лукъянова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Бурнович Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна Владимировна
Отец ребёнка: Бурнович Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурнович Владимир