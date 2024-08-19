Чернова Клавдия Ивановна
Место рожденияЕкатер.губ., Ирбит.уезд, Гаевская вол., д. М.Березовка
Дата рождения30.05.1923
Дата смерти23.05.1993
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1923
Отец: Чернов Иван Павлович
Мать: Чернова Елизавета Конст
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1951
Дочь: Борисихина (Бахарева) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Бахарев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
11.03.1953
Сын: Бахарев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бахарев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
24.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахарев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
29.01.1961
Сын: Бахарев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Бахарев Николай Николаевич
Смерть
23.05.1993
Ницинское, Ирбитское, Свердловская область