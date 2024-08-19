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Чернова Клавдия Ивановна

Место рождения

Екатер.губ., Ирбит.уезд, Гаевская вол., д. М.Березовка

Дата рождения

30.05.1923

Дата смерти

23.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1923

Отец: Чернов Иван Павлович

Мать: Чернова Елизавета Конст

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
22.06.1951

Дочь: Борисихина (Бахарева) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Бахарев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
11.03.1953

Сын: Бахарев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бахарев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
24.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
29.01.1961

Сын: Бахарев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Бахарев Николай Николаевич

Смерть
23.05.1993
Ницинское, Ирбитское, Свердловская область

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