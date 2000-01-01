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Старцев Павел Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: Старцева Степанида

Рождение ребёнка
27.12.1937

Дочь: Старцева Антонина Павловна

Мать ребёнка: Старцева Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Старцева Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Юрий Павлович

Мать ребёнка: Старцева Прасковья Михайловна

Смерть
1944
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