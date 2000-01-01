Старцев Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: Старцева Степанида
Рождение ребёнка
27.12.1937
Дочь: Старцева Антонина Павловна
Мать ребёнка: Старцева Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старцев Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Старцева Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Старцева Прасковья Михайловна
Смерть
1944