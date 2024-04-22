Юшков Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1957
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1957
Отец: Юшков Василий Фёдорович
Мать: Юшкова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
22.05.1981
Дочь: Григорьева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Юшкова Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
08.10.1985
Дочь: Магер Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Юшкова Вера Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юшкова Вера Сергеевна