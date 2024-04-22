Юшков Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮшков Александр Васильевич

Юшков Александр Васильевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1957

Отец: Юшков Василий Фёдорович

Мать: Юшкова Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.05.1981

Дочь: Григорьева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Юшкова Вера Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1985

Дочь: Магер Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Юшкова Вера Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшкова Вера Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close