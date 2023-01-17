Евдокия (Авдотья) (Михайлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Авдотья) (Михайлова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1801

Муж: Егор Афонасьев

Рождение ребёнка
1803

Сын: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр

Отец ребёнка: Егор Афонасьев

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ефим

Отец ребёнка: Егор Афонасьев

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Егор Афонасьев

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Егор Афонасьев

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Егор Афонасьев

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лаврентий

Отец ребёнка: Егор Афонасьев

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Смерть
Неизвестно
Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
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