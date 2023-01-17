Евдокия (Авдотья) (Михайлова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1801
Муж: Егор Афонасьев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Егоров (афонин, Афонасьев) Петр
Отец ребёнка: Егор Афонасьев
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ефим
Отец ребёнка: Егор Афонасьев
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Егор Афонасьев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Егор Афонасьев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Егор Афонасьев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Лаврентий
Отец ребёнка: Егор Афонасьев
Смерть
Неизвестно