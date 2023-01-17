Рачковский Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачковский Пётр Иванович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

21.01.1850

Дата смерти

04.06.1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 1870 по 1878
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1878 по 1921
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
04.06.1921
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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