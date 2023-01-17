Рачковский Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения21.01.1850
Дата смерти04.06.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1870 по 1878
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1878 по 1921
Смерть
04.06.1921