Александров Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Игорь Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комкова Нина

Мать ребёнка: Александрова Зоя Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна

Мать ребёнка: Александрова Зоя Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Александрова Зоя Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Зоя Яковлевна

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