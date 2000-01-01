Александров Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комкова Нина
Мать ребёнка: Александрова Зоя Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна
Мать ребёнка: Александрова Зоя Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Александрова Зоя Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно