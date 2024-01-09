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Тужик Евдокия Евменеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тужик Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тужик Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
11.10.1884

Сын: Тужик Филипп Александрович

Отец ребёнка: Тужик Александр Фёдорович

Кейбаловка, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.12.1886

Дочь: (Тужик) Анна Александровна

Отец ребёнка: Тужик Александр Фёдорович

Кейбаловка, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.07.1889

Дочь: (Тужик) Христина Александровна

Отец ребёнка: Тужик Александр Фёдорович

Калинов Мост, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.01.1891

Сын: Тужик Евфимий Александрович

Отец ребёнка: Тужик Александр Фёдорович

Кейбаловка, Полтавська область
Рождение ребёнка
18.01.1896

Сын: Тужик Евгений Александрович

Отец ребёнка: Тужик Александр Фёдорович

Калинов Мост, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.04.1899

Дочь: (Тужик) Харитина Александровна

Отец ребёнка: Тужик Александр Фёдорович

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