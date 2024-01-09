Тужик Евдокия Евменеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1884
Сын: Тужик Филипп Александрович
Отец ребёнка: Тужик Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
08.12.1886
Дочь: (Тужик) Анна Александровна
Отец ребёнка: Тужик Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
23.07.1889
Дочь: (Тужик) Христина Александровна
Отец ребёнка: Тужик Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
20.01.1891
Сын: Тужик Евфимий Александрович
Отец ребёнка: Тужик Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
18.01.1896
Сын: Тужик Евгений Александрович
Отец ребёнка: Тужик Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
02.04.1899
Дочь: (Тужик) Харитина Александровна
Отец ребёнка: Тужик Александр Фёдорович