(Grover) Lucile — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Grover) Lucile

Место рождения

Rexburg, Fremont, Idaho, United States

Дата рождения

10.03.1908

Дата смерти

25.01.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Rexburg, Fremont, Idaho, United States
Место жительства
1920
Rexburg, Madison, Idaho, United States
Место жительства
1930
Rexburg, Madison, Idaho
Место жительства
14.01.2006
Payette, Idaho
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Monroe Lawrence Alexander

Смерть
25.01.2006
Payette, Payette, Idaho, United States
Похороны
?.01.2006
Rexburg, Madison, Idaho, United States
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