(Grover) Lucile
Место рожденияRexburg, Fremont, Idaho, United States
Дата рождения10.03.1908
Дата смерти25.01.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1920
Rexburg, Madison, Idaho, United States
Место жительства
1930
Rexburg, Madison, Idaho
Место жительства
14.01.2006
Payette, Idaho
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.2006
Payette, Payette, Idaho, United States
Похороны
?.01.2006
Rexburg, Madison, Idaho, United States