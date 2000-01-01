Исайкина Просковья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Исайкина Светлана Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.1979
Дочь: Исайкина Елена Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.09.1981
Дочь: Ларина Наталья Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности