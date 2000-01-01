Исайкина Просковья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исайкина Просковья Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Исайкина Светлана Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.02.1979

Дочь: Исайкина Елена Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.09.1981

Дочь: Ларина Наталья Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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