Симонов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1924
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1950
Сын: Симонов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Коноваленкова Ирина Константиновна
Окино-Ключи, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987
Онохой, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия