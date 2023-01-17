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Симонов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1924

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1950

Сын: Симонов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Коноваленкова Ирина Константиновна

Окино-Ключи, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноваленкова Ирина Константиновна

Смерть
1987
Онохой, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
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