Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина

Ирина

avatar

Место рождения

Линея, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.04.1847

Дата смерти

08.04.1918

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

1818 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1847

Отец: Харитон

Мать: Евдокия

Линея, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1869

Муж: Степан Устинович

Язвицы, Ржевский уезд, Тверская губерния
Смерть
08.04.1918
Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close