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Ирина
Ирина
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Место рождения
Линея
, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Дата рождения
26.04.1847
Дата смерти
08.04.1918
Пол
Женский
Отец
Харитон
1820 г.р.
Мать
Евдокия
1818 г.р.
Муж
Степан Устинович
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1847
Отец:
Харитон
Мать:
Евдокия
Линея
, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1869
Муж:
Степан Устинович
Язвицы
, Ржевский уезд, Тверская губерния
Смерть
08.04.1918
Шунино
, Козинская волость, Ржевский уезд
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