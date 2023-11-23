Леонтий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтий Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Леонтий Никитич (1736 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Огаркова Рыбинского уезда1 . О жене его данных нет. Дети: Феодора, супруга священника Иоанна Семеновича. (о других д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Феодора Леонтьева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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