Данилов Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Пётр Васильевич

Данилов Пётр Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1921

Дата смерти

25.03.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Инна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Инна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Инна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Танкист
Смерть
25.03.1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close