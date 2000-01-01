Данилов Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1921
Дата смерти25.03.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Инна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Инна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Инна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Танкист
Смерть
25.03.1975