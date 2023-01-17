Синиченко Варвара Евстафиевна
Место рождения
Дата рождения15.12.1912
Дата смерти05.06.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1912
Отец: Синиченко Евстафий Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1931
Дочь: Яковлева Нина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Станция Голодная степь (Мирзачуль), Ташкентская область
Смерть
05.06.1987
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край