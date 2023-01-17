Синиченко Варвара Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синиченко Варвара Евстафиевна

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Место рождения

Ольховка, Кировский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

15.12.1912

Дата смерти

05.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1912

Отец: Синиченко Евстафий Иосифович

Мать: не указана

Ольховка, Кировский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
04.04.1931

Дочь: Яковлева Нина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Станция Голодная степь (Мирзачуль), Ташкентская область
Смерть
05.06.1987
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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