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Чернопятов Михаил Дементьевич

Место рождения

Абакумово д Борородский уезд

Дата рождения

1702

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Чернопятов Дементий Фирсович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Чернопятов 1737 Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Чернопятов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Чернопятов Матвей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Чернопятов Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Чернопятов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1761

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