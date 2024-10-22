Чернопятов Михаил Дементьевич
Место рожденияАбакумово д Борородский уезд
Дата рождения1702
Дата смерти1761
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Чернопятов Дементий Фирсович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Чернопятов 1737 Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Чернопятов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Чернопятов Матвей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Чернопятов Федор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Чернопятов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1761