Панасенко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панасенко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панасенко Федор Игнатьевич

Мать: Панасенко (Мизина) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панасенко (Черевашенко) Ирина

Рождение ребёнка
1916

Сын: Панасенко Георгий Филиппович

Мать ребёнка: Панасенко (Черевашенко) Ирина

Рождение ребёнка
1926

Сын: Панасенко Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Панасенко (Черевашенко) Ирина

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Панасенко) Нина

Мать ребёнка: Панасенко (Черевашенко) Ирина

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