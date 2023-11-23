Панасенко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Панасенко Георгий Филиппович
Мать ребёнка: Панасенко (Черевашенко) Ирина
Рождение ребёнка
1926
Сын: Панасенко Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Панасенко (Черевашенко) Ирина
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Панасенко) Нина
Мать ребёнка: Панасенко (Черевашенко) Ирина