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Канищева Галина Александровна
Канищева Галина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.2014
Пол
Женский
Отец
Канищев Александр Анатольевич
1979 г.р.
Мать
Канищева (Вешкина) Валентина Васильевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2014
Отец:
Канищев Александр Анатольевич
Мать:
Канищева Валентина Васильевна
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