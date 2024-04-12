Игнатьева (Чистякова) Фекла Макаровна
Место рождения
Дата рождения17.09.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1886 ст.
Отец: Чистяков Макар Власов
Крещение
18.09.1886 ст.
Восприемники: Проживающий в деревне Осипихи Кинешемский мещанин Димитрий Яковлев и деревни Осипихи крестьянка Евдокия Поликарповна
Бракосочетание
12.01.1903 ст.
По жениху: Троицкой волости деревни Осипихи крестьяне Андрей Игнатиев и Афанасий Игнатиев. По невесте: Троицкой волости деревни Осипихи Кинешемский мещанин Петр Иоанов и крестьянин Иаков Сильвестров
Рождение ребёнка
03.02.1911 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.06.1920
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Игнатьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Крылова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
22.06.1927
Дочь: Цветкова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич
Смерть
Неизвестно