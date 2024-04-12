Игнатьева (Чистякова) Фекла Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Чистякова) Фекла Макаровна

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Место рождения

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

17.09.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1886 ст.

Отец: Чистяков Макар Власов

Мать: Чистякова Матрона Осипова

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Крещение
18.09.1886 ст.
Заборье, Островский муниципальный район, Костромская область
Восприемники: Проживающий в деревне Осипихи Кинешемский мещанин Димитрий Яковлев и деревни Осипихи крестьянка Евдокия Поликарповна
Бракосочетание
12.01.1903 ст.

Муж: Игнатьев Иван Игнатьевич

Заборье, Островский муниципальный район, Костромская область
По жениху: Троицкой волости деревни Осипихи крестьяне Андрей Игнатиев и Афанасий Игнатиев. По невесте: Троицкой волости деревни Осипихи Кинешемский мещанин Петр Иоанов и крестьянин Иаков Сильвестров
Рождение ребёнка
03.02.1911 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.06.1920

Сын: Игнатьев Иван Иванович

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Игнатьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Крылова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
22.06.1927

Дочь: Цветкова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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