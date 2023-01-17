Коновалов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Коновалов Емельян
Мать: ?
Рождение ребёнка
1838
Сын: Коновалов Григорий
Мать ребёнка: Татьяна Осипова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Татьяна Осипова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Коновалов Василий
Мать ребёнка: Татьяна Осипова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Татьяна Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Осипова
Смерть
Неизвестно