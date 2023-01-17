Коновалов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Коновалов Емельян

Мать: ?

Рождение ребёнка
1838

Сын: Коновалов Григорий

Мать ребёнка: Татьяна Осипова

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Татьяна Осипова

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Коновалов Василий

Мать ребёнка: Татьяна Осипова

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Татьяна Осипова

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Осипова

Смерть
Неизвестно
Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
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