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Захаров Савелий

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Место рождения

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

03.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

1872 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Захаров Иван Андреевич

Мать: Захарова Устинья Илларионовна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, 153
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.03.1944
Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н, д. Бондино-Мосино, восточнее, 400 м
Причина смерти: На войне | Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н, д. Бондино-Мосино, восточнее, 400 м
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н, д. Бондино-Мосино, восточнее, 400 м
Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н, д. Бондино-Мосино, восточнее, 400 м
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