Захаров Савелий
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти03.03.1944
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, 153
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.03.1944
Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н, д. Бондино-Мосино, восточнее, 400 м
Причина смерти: На войне | Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н, д. Бондино-Мосино, восточнее, 400 м
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н, д. Бондино-Мосино, восточнее, 400 м
Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н, д. Бондино-Мосино, восточнее, 400 м