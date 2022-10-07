Петров Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Василий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Егор Прохорович

Мать: Петрова Матрена

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