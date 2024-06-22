Корягин Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Корягина (Сивухина) Анисия Матвеевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Корягина) Евлампия Ивановна
Мать ребёнка: Корягина (Сивухина) Анисия Матвеевна
Смерть
Неизвестно