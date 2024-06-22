Корягин Иван Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Корягин Иван Петрович

Место рождения

Бобылевка, Ловыгинская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобылевка, Ловыгинская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корягин Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бобылевка, Ловыгинская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Корягин Василий Иванович

Мать ребёнка: Корягина (Сивухина) Анисия Матвеевна

Бобылевка, Ловыгинская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Корягина) Евлампия Ивановна

Мать ребёнка: Корягина (Сивухина) Анисия Матвеевна

Бобылевка, Ловыгинская волость, Макарьевский уезд
Смерть
Неизвестно

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