Кошелева Татьяна Акиндиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошелева Татьяна Акиндиновна

Кошелева Татьяна Акиндиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Честнейшина Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Честнейшин Иаков Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Честнейшина Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Честнейшин Иаков Васильевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Честнейшин Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Честнейшин Иаков Васильевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Честнейшина Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Честнейшин Иаков Васильевич

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Честнейшина Зоя Яковлевна

Отец ребёнка: Честнейшин Иаков Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Честнейшин Иаков Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close