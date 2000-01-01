Кошелева Татьяна Акиндиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Честнейшина Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Честнейшин Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Честнейшина Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Честнейшин Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Честнейшин Фёдор Яковлевич
Отец ребёнка: Честнейшин Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Честнейшина Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Честнейшин Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Честнейшина Зоя Яковлевна
Отец ребёнка: Честнейшин Иаков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно