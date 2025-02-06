Афанасьев Константин Васильевич 20.09.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасьев Константин Васильевич

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Место рождения

Якутск

Дата рождения

20.09.1979

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1953 г.р.

Жена

1977 г.р.
1979 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1979

Отец: Афанасьев Василий Ильич

Мать: (Ли) Эрани

Якутск
Образование
Неизвестно
ДВ ЮИ МВД РФ
Высшее.Юридическое.
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
МВД | Current occupation:1
Место жительства
20.09.1979
Якутск
Развод
15.02.2008

Жена: Петрова (Попова) Елена Викторовна

Крещение
2013
Якутск
Рождение ребёнка
26.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Попова) Елена Викторовна

Якутск
Бракосочетание
05.05.2022

Жена: Петрова (Попова) Елена Викторовна

Якутск
Бракосочетание
30.03.2024

Жена: Афанасьева Романова Эльза Прохоровна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

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