Афанасьев Константин Васильевич
Место рожденияЯкутск
Дата рождения20.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1979
Отец: Афанасьев Василий Ильич
Мать: (Ли) Эрани
Якутск
Образование
Неизвестно
ДВ ЮИ МВД РФ
Высшее.Юридическое.
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
МВД | Current occupation:1
Место жительства
20.09.1979
Якутск
Развод
15.02.2008
Крещение
2013
Якутск
Рождение ребёнка
26.01.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова (Попова) Елена Викторовна
Якутск
Бракосочетание
05.05.2022
Якутск
Бракосочетание
30.03.2024
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)