Дарья Афонасьева Около 1694 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дарья Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Между 1729 и 1737 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1729 и 1737

Сын: Иван Кирилов

Отец ребёнка: Кирила Павлов

В различных источниках возраст указан различный, исходя из чего, выделены годы предполагаемого рождения: 1729, 1735 и 1737 гг.
Смерть
Неизвестно

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