Дарья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1729 и 1737
Сын: Иван Кирилов
Отец ребёнка: Кирила Павлов
В различных источниках возраст указан различный, исходя из чего, выделены годы предполагаемого рождения: 1729, 1735 и 1737 гг.
Смерть
Неизвестно