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Фризон (Frison) Анна (Anna)
Фризон (Frison) Анна (Anna)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фризон (Frison) Иоганнес (Johannes)
1836 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Фризон Иоганнес
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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