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Лобарева Татьяна Карповна

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Место рождения

Горончарово, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.01.1885 ст.

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885 ст.

Отец: Фамилии Нет Карп Петрович

Мать: Фамилии Нет Евдокия Михайловна

Горончарово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.11.1908 ст.

Муж: Лобарев Александр Степанович

Горончарово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.12.1909 ст.

Сын: Лобарев Петр Александрович

Отец ребёнка: Лобарев Александр Степанович

Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.04.1913 ст.

Сын: Лобарев Иван Александрович

Отец ребёнка: Лобарев Александр Степанович

Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мурашкина Елена Александровна

Отец ребёнка: Лобарев Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лина Александровна

Отец ребёнка: Лобарев Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобарев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Лобарев Александр Степанович

Смерть
1948
Калинята, Соликамский уезд, Пермская губерния
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