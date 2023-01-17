Лобарева Татьяна Карповна
Место рождения
Дата рождения01.01.1885 ст.
Дата смерти1948
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885 ст.
Бракосочетание
09.11.1908 ст.
Рождение ребёнка
20.12.1909 ст.
Сын: Лобарев Петр Александрович
Отец ребёнка: Лобарев Александр Степанович
Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.04.1913 ст.
Сын: Лобарев Иван Александрович
Отец ребёнка: Лобарев Александр Степанович
Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мурашкина Елена Александровна
Отец ребёнка: Лобарев Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лина Александровна
Отец ребёнка: Лобарев Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобарев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Лобарев Александр Степанович
Смерть
1948
Калинята, Соликамский уезд, Пермская губерния