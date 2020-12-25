Власова (Авдеева) Вера Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Авдеева) Вера Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1926

Дата смерти

25.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1926

Отец: Авдеев Иван Моисеевич

Мать: Авдеева Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
08.09.1953

Дочь: Антюфеева (Власова) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Власов Михаил Михайлович

Душанбе, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
03.01.1955

Дочь: Семенена (Власова) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Власов Михаил Михайлович

Смерть
25.12.2020

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