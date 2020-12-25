Власова (Авдеева) Вера Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1926
Дата смерти25.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1926
Отец: Авдеев Иван Моисеевич
Мать: Авдеева Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1953
Дочь: Антюфеева (Власова) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Власов Михаил Михайлович
Душанбе, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
03.01.1955
Дочь: Семенена (Власова) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Власов Михаил Михайлович
Смерть
25.12.2020