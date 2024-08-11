Андропова Мавра Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андропова Мавра Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андропов Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
Между 06.01.1873 и 07.01.1873

Сын: Андропов Иван Стефанов

Отец ребёнка: Андропов Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
Между 19.01.1875 и 21.01.1875

Дочь: (Андропова) Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Андропов Стефан Григорьев

Смерть
Неизвестно

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