Андропова Мавра Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 06.01.1873 и 07.01.1873
Отец ребёнка: Андропов Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
Между 19.01.1875 и 21.01.1875
Дочь: (Андропова) Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Андропов Стефан Григорьев
Смерть
Неизвестно